Tokat’ta "Karabağ Zaferi" söyleşisi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde “Karabağ Zaferi” konulu söyleşi gerçekleştirildi.

Karabağ’daki tarihi zaferin yıl dönümü dolayısı ile TOGÜ Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü tarafından söyleşi düzenlendi. Söyleşide Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Türk Dünyası Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ömer Faruk Sönmez, konuşma yaptı. Sönmez, 44 gün süren Karabağ zaferinin hem Azerbaycan için hem de Türk dünyası için önemli bir zafer oluğunu belirterek, “5 şehir 4 kasaba ve 286 köyün geri alındı. 2 bin 907 şehidin verildiği zafer birçok mesajı içinde barındırıyor. Türk dünyası bir olduktan sonra birçok meseleyi halledeceğine inanıyorum. Temennim Türk dünyası böyle acılar bir daha yaşamasın. Dilde, fikirde, işte birlik şiarı ile çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

TOGÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Eren Yürüdür ise Türklerin önünü kesmek, güçlü olmasını engellemek isteyenler olduğunu ifade ederek, “Bize düşen birliğimizi daha da kuvvetlendirmek. Bir olacağız, güçlü olacağız, diri olacağız. Türkler Dünyada sözü olan bir millet olacak. Zaferimizi kutluyorum, Allah bir daha böyle işgaller göstermesin bize” diye konuştu. Yapılan konuşmaların ardından Azerbaycanlı öğrenciler temsilcisi Seymur Aghayev “Karabağ Zaferi” konulu söyleşisini gerçekleştirdi.