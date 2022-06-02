banner550

banner549

banner547

Son Dakika
Edirne Belediyesi’nde tecavüz iddiası!
Edirne Belediyesi’nde tecavüz iddiası!
Romain Saiss, kara kartal ile büyük oranda anlaşmaya vardı!
Romain Saiss, kara kartal ile büyük oranda anlaşmaya vardı!
A Milli Futbol Takımı’nın tüm maçları TRT’de
A Milli Futbol Takımı’nın tüm maçları TRT’de
Jorge Jesus, Samandıra Tesisleri’ni gezdi
Jorge Jesus, Samandıra Tesisleri’ni gezdi

Tokat’ta kara para aklama operasyonu: 4 gözaltı

Tokat’ta düzenlenen kara para aklama operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

TOKAT 02.06.2022, 15:42
Tokat’ta kara para aklama operasyonu: 4 gözaltı

Tokat’ta düzenlenen kara para aklama operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre; İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticaretinin izini sürerek operasyon düzenledi. Malvarlığı değerlerini aklama (kara para aklama) suçu soruşturması dahilinde Tokat merkezli İstanbul ilinde eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda A.E.K, G.K,, R.K ve G.K isimli şahıslar gözaltına alındı. Ekipler MASAK (Mali Suçlar Araştırma Kurulu) raporuyla tespit edilen; uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan elde edinilen İstanbul’da 1 ev ile birlikte lüks marka 2 araca mahkeme kararıyla el konuldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Yorumlar (0)
27°
açık