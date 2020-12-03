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Tokat’ta kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı

Tokat’ın Erbaa ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen tarihi eser operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

TOKAT 03.12.2020, 15:07
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Tokat’ta kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı

Tokat’ın Erbaa ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen tarihi eser operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Erbaa ilçesine bağlı Hacıbükü köyünde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Çaypınarı mevkiinde kaçak kazı yapan iki şüpheli suçüstü yakalanırken, ekiplerin bölgede yaptığı aramada 19 adet değişik ebatlarda sikke, 1 tabanca ve kazı yaparken kullanılan el dedektörü, çapa ve keser ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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