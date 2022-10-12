Tokat’ta kaçak alkol operasyonu: 5 gözaltı

Tokat’ta kaçak alkol üretimi yapılan adreslere yapılan operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak alkol üretimi yaparak piyasaya sürdüğü tespit edilen adreslere eş zaman operasyon düzenledi. Tokat merkez ve Niksar ilçesinde yapılan operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 5 bin 35 kilogram fermente halinde alkol mamulü, 205 litre kaçak alkol, 5 litre kaçak viski, 3 adet alkol damıtma makinesi, alkol üretiminde kullanılan ocak, bakır kazan ile 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Şüpheli şahıslar ifade işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.