Tokat’ta Jandarma ve çocuklar fidan dikti
TOKAT'TA 5 HAZİRAN ÇEVRE GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖĞRENCİLER İLE BİRLİKTE AĞAÇ DİKİLDİ.
TOKAT 05.06.2023, 14:26
Tokat’ta 5 Haziran Çevre Günü etkinlikleri çerçevesinde Jandarma personelleri öğrenciler ile birlikte ağaç dikti.
5 Haziran Çevre Günü etkinlikleri çerçevesinde Tokat İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi Almus İlçesi Ormandibi İlkokulunda öğrencilerle birlikte ağaç dikti ve Çevre bilinci konulu eğitim verdi. Eğitimde çocukların mutluluğu yüzlerine yansıdı.