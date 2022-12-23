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Tokat’ta izinsiz kazı yapan 9 kişi yakalandı
Tokat’tın Başçiftlik ilçesinde izinsiz kazı yapan 9 şüpheli gözaltına alındı.
TOKAT 23.12.2022, 12:17
Tokat’tın Başçiftlik ilçesinde izinsiz kazı yapan 9 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma komutanlığı ekipleri, Başçiftlik İlçesi kırsal alanında izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Jandarma ekiplerinin çalışması sonucu düzenledikleri operasyonda, 9 şüpheli şahsı izinsiz kazı yaptıkları esnada dedektör ve kazı malzemeleriyle birlikte suçüstü yakaladılar.
Yakalanan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.