Tokat’ta iki yılda 40 bin öğrenci sağlık taramasından geçirildi

Tokat’ta iki yılda 40 bin öğrenci göz, kulak ve ortopedik taramadan geçirilirken, 6 bin 97 öğrencinin tedavi edildiği bildirildi.

Tokat Valiliği koordinesinde İl Milli Eğitim ve Sağlık Müdürlükleri ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi işbirliğiyle yürütülen “Sağlık Hareketi” kapsamında göz, kulak ve ortopedik tarama çalışmaları 3’üncü yılına girdi. Şehit Sinan Bilir Ortaokulu’nda düzenlenen programda proje ile ilgili bilgi verildi. Vali Dr. Ozan Balcı, amaçlarının anaokulundan liseye kadar okul çağındaki çocukların işitme, görme ve ortopedik hastalıkların erken yaşta fark edilmesi, tespit edilen hastalıkların tedavisinin yapılması olduğunu söyledi. Proje kapsamında iki yılda, 40 bin öğrenci tarandığını, 6 bin 097 öğrencinin ise tedavi edildiğini belirten Vali Balcı, “Çocuklarımızın akademik anlamda başarısının yanı sıra fiziksel ve zihinsel gelişimlerini de önemsiyoruz. Erken yaşlarda tespit edilen hastalıklar ufak müdahalelerle daha büyük hastalıkların ortaya çıkmasını engeller” dedi.