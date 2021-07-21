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Tokat’ta iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Tokat’ın Niksar ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

TOKAT 21.07.2021, 01:57
Tokat’ta iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
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Tokat’ın Niksar ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza; Niksar Ünye çevre yolunda meydana geldi. Ömer A. idaresindeki 60 NS 309 plakalı Renault Laguna marka otomobil ile Emre S. idaresindeki 60 NK 089 plakalı Lada Samara marka otomobil sollama yaptığı sırada kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile araçlar yol dışına çıkarak savruldu. Her iki otomobilin sürücüsü ile birlikte araçlarda yolcu olarak bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesine sevk edildi. Polis ekipleri kazayla ilgili incelme başlattı.
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