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Tokat’ta iki araç kavşakta çarpıştı: 3 yaralı
Tokat’ın Erbaa ilçesinde kavşakta iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
TOKAT 09.09.2022, 12:07
Tokat’ın Erbaa ilçesinde kavşakta iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza; Erbaa Otogar kavşağında meydana geldi. İ.Y.Ö idaresindeki 60 FH 140 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç, M.Y. idaresindeki 34 GN 9650 plakalı Hyundai marka otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile otomobilin ön koltuğunda yolcu olarak bulunan kadın sıkıştı. Olay yerine sevk edilen Erbaa Belediyesi ekipleri şahsa müdahale etti. Yaralı şahıs ekiplerin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkartıldı. Otomobilde bulunan 3 yaralı sağlık ekipleri tarafından ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine sevk edildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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