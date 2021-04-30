Tokat’ta iki araç kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Tokat’ın Niksar ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Tokat Niksar karayolu Dönekse mevkiinde meydana gelen olayda E.Y. idaresindeki 34 HY 7336 plakalı kapalı kasa kamyonet ile karşı yönden gelen İ.E.O idaresindeki 60 BC 799 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı.

Kazada sürücüler ile birlikte araçlarda bulunan A.A. ve H.Ş. yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekipleri tarafından Niksar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Bir süre araç trafiğine kapanan yol, kaza yapan araçların kaldırılmasından ardından yeniden trafiğe açıldı.