Tokat’ta hafif ticari araç takla attı: 3 yaralı

Tokat’ın Niksar ilçesinde hafif ticari aracın takla atarak ters dönmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Niksar-Reşadiye karayolunun 24. kilometresinde meydana geldi. Ş.Y. idaresindeki 59 KT 836 plakalı Citroen marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak devrildi. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, araçta yolcu olarak bulunan M.S., A.S. ile A.F.Y. yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Reşadiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.