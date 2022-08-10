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Tokat’ta hafif ticari araç sulama kanalına düştü: 5 yaralı

Tokat’ın Zile ilçesinde hafif ticari aracın sulama kanalına düşmesi sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

TOKAT 10.08.2022, 13:54
Tokat’ta hafif ticari araç sulama kanalına düştü: 5 yaralı

Tokat’ın Zile ilçesinde hafif ticari aracın sulama kanalına düşmesi sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza; Tokat - Turhal Karayolu Ede Köyü mevkiinde meydana geldi. S.A (52) idaresindeki Citroen marka hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına düştü. Kazada araçta bulunan 5 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Zile Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.

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