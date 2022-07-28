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Tokat’ta hafif ticari araç şarampole devrildi: 3 yaralı

Tokat’ın Erbaa ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

TOKAT 28.07.2022, 12:36 28.07.2022, 13:25
Tokat’ta hafif ticari araç şarampole devrildi: 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza; Tokat Erbaa kara yolu Tepekışla barajı yakınlarında meydana geldi. Reşadiye’den İstanbul’a giden M.Y (50) idaresindeki 34 JS 2410 plakalı Fiat marka hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak şarampole devrildi. Kazada araç sürücüsü ile birlikte H.Y N (46), C. Y (9) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesine sevk edildi. Jandarma ekipleri trafik kazasıyla ilgili inceleme başlattı.

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