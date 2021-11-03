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Bakan Koca: “mRNA aşısı olmuş olup 2. dozdan itibaren 6 aya kadar süre geçmiş hatırlatma dozu yapılmasının uygun olacağına karar verildi”
MSB Kaynakları: "Sosyal medyada yer alan S400’lerin İncirlik’e götürüldüğü iddiaları gerçek değildir."
Bakan Koca: “Mevcut aşılama durumu da değerlendirilmiştir. 1 doz aşılı olanların tüm nüfusa oranı yüzde 67, 2 doz aşılı olanların oranı ise yüzde 59’dur. Toplumsal bağışıklığı sağlayabilmek için bu oranın yüzde 70’in üzerine çıkarılması gerekmektedir.”
Tokat’ta gençlik şölenine öğrenciler yoğun ilgi gösterdi
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) düzenlenen gençlik şölenine öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.
TOKAT 03.11.2021, 22:01
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) düzenlenen gençlik şölenine öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.
Tokat Belediyesi ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi tarafından ortaklaşa düzenlen Gençlik Festivali Taşlıçiftlk kampüsünde düzenlendi. TOGÜ Rektörü Prof. Dr Bünyamin Şahin ile Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu’nun konuşmasının ardından Grup İmera konser verdi. Karadeniz şarkı ve türkülerin söylendiği konserde öğrenciler unutulmaz bir gün geçirdi.