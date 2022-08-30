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Tokat’ta fener alayı, renkli görüntülere sahne oldu

Tokat’ta 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde fener alayı etkinliği düzenlendi. Gaziosmanpaşa Stadyumu önünde başlayan fener alayına vatandaşlar ellerinde meşalelerle katıldı. Tokat Belediyesi bando ekibi eşliğinde vatandaşlar yürüyüş yaptı. Türk Bayrağı ile yapılan yürüyüş, Cumhuriyet Meydanında istiklal marşının okunmasıyla son buldu. Tokat Valisi Numan Hatipoğu günün anlam ve önemi adına kalabalığa konuşma yaptı.

TOKAT 30.08.2022, 22:12
Tokat’ta fener alayı, renkli görüntülere sahne oldu

Tokat’ta 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde fener alayı etkinliği düzenlendi. Gaziosmanpaşa Stadyumu önünde başlayan fener alayına vatandaşlar ellerinde meşalelerle katıldı. Tokat Belediyesi bando ekibi eşliğinde vatandaşlar yürüyüş yaptı. Türk Bayrağı ile yapılan yürüyüş, Cumhuriyet Meydanında istiklal marşının okunmasıyla son buldu. Tokat Valisi Numan Hatipoğu günün anlam ve önemi adına kalabalığa konuşma yaptı.

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