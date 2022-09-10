Tokat’ta durağa çarpan kamyonet devrildi: 4 yaralı

Tokat’ta kamyonetin durağa çarpması sonucu meydana gelen kazada 1’i ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Tokat-Niksar karayolu Gümenek köyü mevkiinde meydana geldi. R.U. (57) idaresindeki 60 ACU 491 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otobüs durağına çarparak devrildi. Kazada araç sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan S.D. (28), B.U. (20) ile H.U. (54) yaralandı. Yaralılar ambulansla Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralılardan H.U’nun durumunu ağır olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.