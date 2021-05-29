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Tokat’ta dolu yağışı

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde kısa süreli yağan dolu tarım arazilerine zarar verdi.

TOKAT 29.05.2021, 14:13
Tokat’ta dolu yağışı

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde kısa süreli yağan dolu tarım arazilerine zarar verdi.

Tokat’ta aralıklarla devam eden sağanak yağmur yağışı bazı bölgelerde yerini dolu yağışına bıraktı. Reşadiye ilçesine bağlı Hebüllü mahallesinde dolu yağışı etkili oldu. Birkaç dakika fındık büyüklüğünde yağan dolu ekili tarım arazileri ile meyve ağaçlarına zarar verdi. Tarlada çalışırken doluya yakalanan Zehra Aslan (62), “Fasulyelerin dibini çapalarken biranda dolu yağmaya başladı. Ekili ürünlerimize dolu zarar verdi. Rabbim beterinden korusun, buna şükür” diye konuştu.
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