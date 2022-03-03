Tokat’ta D-100 kara yolu ulaşıma açıldı

Tokat’ta yoğun şekilde yağan kar, uluslararası D-100 kara yolundaki trafikte aksamalara neden oldu.

Tokat’ı etkisi altına almaya başlayan yoğun kar yağışı, uluslararası D-100 kara yolunda da etkili oldu. D-100 kara yolunun Reşadiye-Niksar arasında kalan kısmında, kar yağışı nedeniyle bir tırın makas atması sonucu kapanan ve uzun araç kuyruklarının oluştuğu yol, kara yolları ekiplerinin çalışması sonucu kontrollü olarak trafiğe açıldı.