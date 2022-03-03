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Tokat’ta D-100 kara yolu ulaşıma açıldı
Tokat’ta yoğun şekilde yağan kar, uluslararası D-100 kara yolundaki trafikte aksamalara neden oldu.
TOKAT 03.03.2022, 12:25
Tokat’ta yoğun şekilde yağan kar, uluslararası D-100 kara yolundaki trafikte aksamalara neden oldu.
Tokat’ı etkisi altına almaya başlayan yoğun kar yağışı, uluslararası D-100 kara yolunda da etkili oldu. D-100 kara yolunun Reşadiye-Niksar arasında kalan kısmında, kar yağışı nedeniyle bir tırın makas atması sonucu kapanan ve uzun araç kuyruklarının oluştuğu yol, kara yolları ekiplerinin çalışması sonucu kontrollü olarak trafiğe açıldı.