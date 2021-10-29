Tokat’ta Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Tokat’ta, Cumhuriyet Bayramı’nın 98’inci yıl dönümü kutlamaları dolayısı ile düzenlenen fener alayına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Tokat’ın Niksar ilçesinde elektrik kesintisi nedeni ile gecenin karanlığını meşaleler aydınlattı. Hükümet konağı önünde başlayan fener alayı Fatih Sultan Mehmet Caddesi boyunca devam etti. Cumhuriyet Meydanı’nda sona eren yürüyüşe Niksar Kaymakamı İlhami Doğan, Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan ile çok sayıda vatandaş katıldı. Yürüyüş sonrasında yöresel sanatçılar tarafından konser verildi.

Erbaa ilçesinde ise öğrenciler ellerinde meşalelerle ‘Ne mutlu Türküm diyene’ sloganları atarak yürüyüş yaptı. 150 metre uzunluğundaki Türk bayrağı ile yürüyüş yapan gençleri vatandaşlar evlerinin camlarından alkışlayarak deştik verdi. Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl’ün yanı sıra çok sayıda vatandaşın katıldığı fener alayı Cumhuriyet Meydanı’nda son buldu. Meydanı dolduran vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ile konserde doyasıya eğlendi.