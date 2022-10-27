Tokat’ta cadde duvarları renkleniyor

Tokat’ta cadde üzerinde bulunan duvarlar renkleniyor.

Tokat Belediyesi tarafından Kümbet Evleri bölgesinde bulunan perde duvarlara estetik görünüm kazandırmak için çalışma başlattı. Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapılan renklendirme ve süsleme çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Eroğlu, belediye hizmetlerinde sadece temel gereksinimleri yerine getirmeyi yeterli görmediklerini ifade ederek, "Göze hoş gelen, iyi hissettiren estetik açıdan hemşerilerimizin içerisinde yaşamaktan mutlu olduğu; yaşayan ve yaşanabilir bir şehir ilkesiyle hareket ediyoruz. Bütün projelerimizde buna özen gösteriyoruz. Şimdi Kümbet Evleri bölgemizde bulunan perde duvarlarını yine bu anlayışla sadece boyamakla yetinmek istemedik. Bunun yerine insanlarımızın yanından geçerken kendilerini iyi hissedecekleri bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Duvarları rengârenk güzel desenlerle süslüyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.