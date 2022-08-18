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Tokat’ta Bisiklet Yol Yarışları Türkiye Şampiyonası başladı

Tokat’ta, Bisiklet Yol Yarışları Türkiye Şampiyonası’nın 6. etabı başladı.

TOKAT 18.08.2022, 14:28
Tokat’ta Bisiklet Yol Yarışları Türkiye Şampiyonası başladı

Tokat’ta, Bisiklet Yol Yarışları Türkiye Şampiyonası’nın 6. etabı başladı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Türkiye Şampiyonası düzenlendi. Şampiyonanın ilk gününde gençler, U17 ve U15 kadınlar kategorilerinde yarışlar yapıldı. Bir birinden çekişmeli geçen yol yarışları renkli görüntülere sahne oldu. Sporcu, antrenör ve hakem olmak üzere yaklaşık 500 kişinin katılımıyla düzenlenen yarışlar 3 gün sürecek.

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