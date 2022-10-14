Tokat’ta bir ikamette 100 bin makaron ele geçirildi

Tokat’ta 100 bin adet boş makaron ele geçirildi.

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekipleri tarafından, il merkezinde bir kişinin ikametine operasyon düzenledi.

Operasyonda ikametin bodrum katında yapılan aramalarda, bandrolsüz 100 bin adet boş makaron ve 16 kilogram tütün ile, suç unsuru çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Emniyet birimlerince gözaltına alınan bir kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.