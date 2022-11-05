Tokat’ta bin 338 litre kaçak içki ele geçirildi

Tokat’ta bir şahsın evinde bin 338 litre kaçak içki ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri köyde bulunan bir evde alkol üretildiği ihbarı üzerine operasyon düzenledi. B.Ş. isimli şahsın köyde bulunan evinde yapılan aramada bin 300 litre fermente halde alkol, 38 litre kaçak içki ele geçirildi. Gözaltına alınan şahısla ilgili adli işlem başlatıldı.