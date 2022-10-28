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Tokat’ta bin 200 litre kaçak içki ele geçirildi
Tokat’ta düzenlenen operasyonda bin 200 litre fermente içki ele geçirildi.
TOKAT 28.10.2022, 14:37
Tokat’ta düzenlenen operasyonda bin 200 litre fermente içki ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre; Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri şüpheli şahsın kaçak alkol üretimi yaparak piyasaya sürdüğü tespit ederek operasyon düzenledi. Kent merkezinde bir evde yapılan aramada bin 200 litre fermente içki, yaklaşık 2 kilogram anason, sahte içki yapımında kullanılan düzenek, bakır kazan ile ocak ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.