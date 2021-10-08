banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
ABD Başkanı Joe Biden'a halk desteği yüzde 38'e geriledi
ABD Başkanı Joe Biden'a halk desteği yüzde 38'e geriledi
Altın tekrar yükselişte!
Altın tekrar yükselişte!
Böyle bina yapılır mı?
Böyle bina yapılır mı?
Sarıgül: İttifak arayışı içinde değiliz
Sarıgül: İttifak arayışı içinde değiliz

Tokat’ta, “Bağımsızlığının 30. yılında Türkmenistan” konferansı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde “Bağımsızlığının 30. Yılında Türkmenistan” konulu konferans düzenlendi.

TOKAT 08.10.2021, 09:53
Tokat’ta, “Bağımsızlığının 30. yılında Türkmenistan” konferansı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde “Bağımsızlığının 30. Yılında Türkmenistan” konulu konferans düzenlendi.

15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen konferans Türkmenistan Ankara Büyükelçisi İşankuli Amanlıyev’in katılımı ile gerçekleşti. Konferansın açılış konuşmasını Türk Dünyası Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ömer Faruk Sönmez yaptı. Türkmenistan Ankara Büyükelçisi İşankuli Amanlıyev ise konuşmasında Türkmenistan’ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülkenin Türkiye olduğunu kaydetti. İki devletin kararlı tutumları sonucunda bağımsızlık yıllarında Türkmen-Türk ilişkilerinin yüksek seviyeye eriştiğini belirten Amanlıyev, “İki ülkenin halklarını birleştiren sağlam ilişkiler, kökleri yüzyıllara dayanan ortak tarihi ve kültürel değerleri Türkmen-Türk işbirliğinin gelişmesinde önemli koşul oluşturdu” dedi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin ise konuşmada yurt dışından en çok öğrenci gelen 3 ülkeden birinin Türkmenistan olduğunu kaydetti. Rektör Şahin, Türkmenistan Ankara Büyükelçisi İşankuli Amanlıyev’i Tokat’ta ikinci kez ağırlamanın memnuniyetini dile getirdi.

Konuşmaların ardından üniversite öğrencileri Maksat Gurbanov ve Mekan Maksadov tarafından şiir okundu. Akabinde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Abdulkadir Ergün tarafından “Bağımsızlığının 30. Yılında Türkmenistan” konulu konferans gerçekleştirildi.

Yorumlar (0)
20°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 8 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 8 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 8 9
14. Antalyaspor 8 8
15. Başakşehir 8 6
16. Kasımpaşa 8 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 8 6
18. Göztepe 8 5
19. Giresunspor 8 5
20. Rizespor 8 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 8 20
2. Ankaragücü 8 18
3. Eyüpspor 8 16
4. Bandırmaspor 8 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 7 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Altınordu 8 10
11. Manisa FK 8 9
12. Boluspor 7 8
13. Menemenspor 8 8
14. İstanbulspor 7 7
15. Denizlispor 8 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 7 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 7 16
2. Liverpool 7 15
3. Man City 7 14
4. M. United 7 14
5. Everton 7 14
6. Brighton 7 14
7. Brentford 7 12
8. Tottenham 7 12
9. West Ham 7 11
10. Aston Villa 7 10
11. Arsenal 7 10
12. Wolverhampton 7 9
13. Leicester City 7 8
14. Crystal Palace 7 7
15. Watford 7 7
16. Leeds United 7 6
17. Southampton 7 4
18. Burnley 7 3
19. Newcastle 7 3
20. Norwich City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 17
2. Atletico Madrid 8 17
3. Real Sociedad 8 17
4. Sevilla 7 14
5. Osasuna 8 14
6. Rayo Vallecano 8 13
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 8 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 8 9
15. Celta de Vigo 8 7
16. Cádiz 8 7
17. Granada 8 6
18. Levante 8 4
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 8 1