Tokat’ta “Altın Ceviz” sahipleri “Altın” ile ödüllendirildi

Tokat’ın Niksar ilçesinde Belediye ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen “6. Altın Ceviz” yarışması ödülleri sahiplerini buldu.

Niksar’da bu yıl 6.sı düzenlenen “Altın Ceviz” yarışmasında en iyi cevizlerin sahipleri altın ile ödüllendirildi. Cuma pazarı mevkiinde ceviz borsası açılışı ile başlayan programda, ilçede ceviz üreticiliği yapan çiftçilerin ürünleri sergilendi. Çeşit çeşit cevizlerin yer aldığı borsada ürünleri inceleyen Kaymakam İlhami Doğan, ilçe ekonomisine katkı sağlayan herkesi canı gönülden kutladığını belirterek bol kazançlar diledi.

"Senede ortalama Niksar’a 700 milyon Lira, bir para girdisi var"

Kaymakam Doğan, ilçeye senede 700 Milyon lira para girişi olduğunu belirterek; “Kaymakamlığımız, Belediyemiz, Tarım Müdürlüğümüz, Köylere Hizmet Götürme Birliği, Orman ve DSİ işletmelerimizle beraber cevizde Niksar’ımızı 6. sıradan Türkiye’de birinci sıraya taşımanın hakikatten gururunu mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye ceviz üretiminde dünyada 4.sırada. Ortalama en fazla ceviz üreten ülke sıralamasında Çin, Amerika, İran ve dördüncü sırada Türkiye yer almakta. Bu kaliteli ve ihtiyaç duyduğumuz ürüne yıllardan beri ihtiyaç devam ediyor. Geçen senelerde Niksar’da farklı bölgelerde 12 bin dekara yakın alanlarda ceviz dikimleri yapıldı. Vatandaşlarımıza cüzi bir bedelle bu bahçeler tahsis edildi, ben burada emeği geçen valilerimize, vekillerimize, belediye başkanlarımıza, ilgili kurumlara ve özellikle bu konuda bizlere inanıp yola çıktığımız tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Şunu da özellikle belirtmek istiyorum ki, şu ana kadar dikmiş olduğumuz ağaçlar bu sene de ürün vereceği de hesaplandığında senede ortalama Niksar’a 700 Milyon Lira, bir para girdisi var. Katma değerleriyle birlikte katkısı Bir Milyar liralık bir paradan bahsediyoruz. İnşallah ilerleyen aşamada çok daha fazla katma değerler elde edilir ve ilçeye büyük katkısı olur” dedi.

Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan ise, ilçenin iki ana değerinin olduğunu belirterek; “Niksar’ın iki önemli değeri var. Bunlardan birisi dünyanın en iyi içilebilir suyu Ayvaz Suyu ve ikinci olarak da Niksar cevizimizdir. Türkiye’nin neresine giderseniz gidin her yerde Niksar cevizinin satıldığını görürüz. Ceviz insan sağlığı içinde çok önemli bir yere sahiptir. Sağlık için mutlaka ceviz yemeliyiz” dedi.

Burada yapılan duanın ardından, cevizde hasat şenliği yapıldı. Belediye Kent Park Tesislerinde devam eden programda daha sonra cevizden yapılan çeşitli ürünlerin ikramı ve 6. Altın Ceviz Yarışması ödül töreninde dereceye girenlere ödülleri verildi. Yapılan konuşmaların ardından en iyi cevizlerin yer aldığı 6. Altın ceviz yarışmasında dereceye giren Serenli Beldesinden Mevlüt Çetin, Akpınar Mahallesinden İsmail Gerdan ve Cer Köyünden Naime Özyurt’a protokol tarafından ödülleri verildi. Düzenlenen programa, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Bahri Bostancı, Tarım ve Orman İl Müdürü Orman Şahin, siyasiler, işadamları, ceviz üreticileri ve misafirler katıldı.