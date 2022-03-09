Tokat’ta, “ailemiz ilkokulumuz” etkinliğine kadınlardan yoğun ilgi

Tokat Belediyesi tarafından düzenlenen “ailemiz ilkokulumuz” etkinliği ne kadınlardan yoğun ilgi gösterdi.

Tokat Belediyesi kültür etkinlikleri çerçevesinde 26 Haziran Atatürk Kültür Sarayı’nda düzenlenen etkinliğe Uzman Aile Danışmanı ve Yazar Saliha Erdim’in konuşmacı olarak katıldı. “Ailemiz, İlkokulumuz” konulu söyleşide; aile ilişkilerinin nasıl olması gerektiğini milli ve manevi değerler ışığında aktaran yazar Erdim, çocuk eğitimi, toplum huzuru ve gelişiminde ailenin önemli bir faktör olduğunu ifade etti. Programa eşiyle birlikte katılan Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu’na, AK Parti Tokat Kadın Kolları Başkanı Havva Sabuncuoğlu da eşlik etti.

Program öncesinde konuşma yapan Başkan Eroğlu, “Aile toplumumuzun çekirdek yapısını oluşturuyor. Aileyi ne kadar güçlü tutarsak toplumumuzda o kadar güçlü olur. Mutlu aile huzurlu toplum için belediye olarak her türlü sosyal aktivite ve etkinliklerimize devam edeceğiz. Katılımlarınız için tüm hanım kardeşlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Eşlerin birbiri üzerindeki haklarına değinen Erdim ise salonu hınca hınç dolduran katılımcılara aile huzuru konusunda önemli bilgiler aktardı. Kadınların ilgiyle takip ettiği söyleşi, davetlilerden alkış topladı.

Program sonunda Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, yazar Saliha Erdim’e, Tokat’a özgü el sanatlarından oluşan hediye takdim etti.