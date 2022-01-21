Tokat’ta 91 yetiştiriciye yüzde 75 hibeli koç desteği

Tokat’ta, 91 yetiştiriciye yüzde 75 hibeli olarak koç dağıtımı yapıldı.

Tokat Valiliği tarafından uygulamaya konulan “Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var Projesi” çiftçinin yüzünü güldürdü. 2020 yılında uygulamaya konulan proje kapsamında 894 çiftçiye 80 bin 58 koyun teslim edildi. Çiftçiye 117 milyon lira finans desteği sağlandı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kabul gören proje kapsamda ayrıca İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde damızlık koç dağıtımı yapıldı. Projeden faydalanan 91 adet yetiştiriciye yüzde 75 hibeli olarak 31 adet Bafra Irkı, 60 adet Kangal Tipi Akkaraman Irkı koç dağıtımı gerçekleştirildi. Törende konuşma yapan Tokat Valisi Ozan Balcı, entegre bir projeyi hayata geçirerek çiftçilere önemli destek sağlandığının altını çizdi. Projenin örnek olarak yaygınlaştığını belirten Vali Balcı, “Tokat’ın ekonomisine, çiftçisine çok büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Hayırlı ve güzel bir iş oldu diye düşünüyorum. Çiftçilere, koyun üreticilerine müteşekkirim. Onları çok sevdiğimi ifade etmek istiyorum. Devlet olarak her zaman yanınızdayız, yakınınızdayız. Sizi mutlu görmek, üretici halde görmekten de büyük mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum” dedi.