Tokat’ta 8 bin 500 sağlık çalışanına korona aşısı

Sağlık Bakanlığı tarafından korona virüs ile mücadelede aşılama çalışmalarının başlaması ile birlikte Tokat’ta 8 bin 500 sağlık çalışanın aşılanmasına başlandı.

Sağlık Bakanlığı tarafından korona virüs ile mücadelede aşılama çalışmalarının başlaması ile birlikte Tokat’ta ilk aşı İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Hacı Ahmet Sümbül’e yapıldı. Sümbül, ilk partide gelen aşıların sağlıkçılara yetecek kadar geldiğini ama aşıların parti parti gelmeye devam edeceğini kaydetti. Binlerce kişiyi aynı anda aşı yapabileceklerini ifade eden Sümbül, aşı deneyimini dile getirdi. Yapılan aşıların diğer aşılardan bir farkının olmadığına dikkat çeken Sümbül, “Daha önce mutlaka hepiniz bir şekilde aşı olmuşsunuzdur. Küçük bir iğne batma acısı dışında bir sıkıntısı yok. Aşımızı olduk. Sağlıkçılara başlayan bu süreçteki ilk aşılamayı olarak aşı yapılması işlemini başlattık. İnşallah bu aşılardan olarak hepimiz korunuruz. Bu aşıyla birlikte bu sıkıntılı pandemi sürecini de sonlandırırız. Temennimiz bu” dedi.

Müdür Sümbül, sağlıkçıların ardından sıraya göre bakanlık sisteme düşürecek ve ilan edilecek kişilere aşı yapılacağını ifade ederek, “İlan edilen gruplar sırayla randevularını alacaklar, gelecekler. Aşı süreci ile ilgili her türlü altyapımız hazır. Binlerce kişiye aynı anda aşı yapabilecek kapasitemiz var. Tokat olarak aşı konusunda hiçbir sıkıntı yaşamayacağımızı düşünüyoruz. Yaklaşık 250 tane aile hekimliğimiz var. Halka aşı yapılmaya başlandığında buralarda yapılacak. Ondan sonra 15 tane hastanemiz var, toplum sağlığı merkezlerimiz var. Sadece Tokat Devlet Hastanesi’nde bile gündüz 10 gece 20 oda açtık aşı için. Hafta sonu dâhil çalışacağız. Kendisine sıra gelen vatandaşlarımız randevu aldığında hiçbir sıkıntı yaşamadan aşılarını yaptırabilecek” diye konuştu.

İsteyen aşı olacak

Tokat’ta 8 bin 5 yüz sağlık çalışanı olduğunu belirten Müdür Sümbül, “Bu sayının 6 bin 5 yüzü kamuda. Biz sadece kamu ile sınırlı değiliz. Sağlık çalışanlarının hepsi dahil bunun içine. Üniversite, özel hastaneler ve özel muayenehaneler de dâhil 8 bin 500 kişi var. Bunların içinde isteyen herkese aşı yapacağız. Aşı mecburi değil” ifadelerini kullandı.

Müdür Sümbül’ün aşılanmasının ardından Tokat Devlet Hastanesinde sağlık çalışanlarına aşı yapıldı. Sağlıkçılar aşı olmaya endişe edenlere tereddüt etmemeleri mesajını verdi.