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Tokat’ta 750 litre kaçak alkol ele geçirildi

Tokat’ta düzenlenen operasyonda 750 litre kaçak alkol ele geçirildi.

TOKAT 24.09.2021, 15:56
Tokat’ta 750 litre kaçak alkol ele geçirildi

Tokat’ta düzenlenen operasyonda 750 litre kaçak alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; Niksar İlçe jandarma ekipleri Korulu Köyünde kaçak içki yapıldığı duyumunu alarak operasyon düzenledi. Jasat ve Kom Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüpheli şahsın ev ve eklentilerinde arama yapıldı. Yapılan aramada 11 plastik bidon içerisinde 750 litre kaçak alkol, 2 adet damıtma bidonu içerisinde 50 litre kaçak içki ele geçirildi. Şüpheli A.G (63) isimli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

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