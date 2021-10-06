Tokat’ta 71 adet sikke ele geçirildi

Tokat’ta tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda 71 adet sikke ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçu kapsamında operasyon düzenlendi. İl merkezinde yapılan operasyonda Hollanda plakalı bir otomobil durdurularak arama yapıldı. Yapılan aramda araçtan 71 adet sikke ve tarihi eser aramada kullanılan 3 adet detektör ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.