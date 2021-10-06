banner453

banner454

banner420

Son Dakika
İstanbul'da toplu taşıma neden ücretsiz?
İstanbul'da toplu taşıma neden ücretsiz?
Altın fiyatları düşüşe geçti: İşte güncel fiyatlar!
Altın fiyatları düşüşe geçti: İşte güncel fiyatlar!
Aşı karşıtlığında en uç nokta: Sağlık çalışanlarını alıkoydular!
Aşı karşıtlığında en uç nokta: Sağlık çalışanlarını alıkoydular!
Piyasalarda son durum ne?
Piyasalarda son durum ne?

Tokat’ta 71 adet sikke ele geçirildi

Tokat’ta tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda 71 adet sikke ele geçirildi.

TOKAT 06.10.2021, 10:18
Tokat’ta 71 adet sikke ele geçirildi

Tokat’ta tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda 71 adet sikke ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçu kapsamında operasyon düzenlendi. İl merkezinde yapılan operasyonda Hollanda plakalı bir otomobil durdurularak arama yapıldı. Yapılan aramda araçtan 71 adet sikke ve tarihi eser aramada kullanılan 3 adet detektör ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Yorumlar (0)
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P