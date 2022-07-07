Tokat’ta 29 noktada kurban kesilebilecek

Tokat’ta belirlenen 29 farklı noktada vatandaşların kurbanlarını kesebileceği bildirildi.

Tokat Belediyesi, Kurban Bayramında vatandaşların herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaması için tüm hazırlıklarını tamamladı. Şehir merkezindeki tüm mezarlıklarda Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından bakım çalışması yapıldı. Temizlik İşleri Müdürlüğü’nce temizlik, ilaçlama ve gül kokusu faaliyetlerine yoğunluk verildi. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, bayram hazırlıklarını değerlendirdi. Kurban Hizmetleri Komisyonu kararı ile 29 farklı noktanın kesim yeri olarak belirlendiğini belirten Başkan Eroğlu, “Şehrimizin 29 noktasında hemşehrilerimiz kurbanlarını steril bir ortamda kesebilecekler. Bunun için gerekli çalışmalarımızı yaptık. Ayrıca belediyemiz mezbahanesi bu konuda vatandaşlarımıza yardımcı olacak. Tokat Belediyesi olarak bir yandan mezarlıklarımızda gerekli bakım ve temizlik çalışmalarını tamamlarken bir yandan da şehrimizin tüm mahallelerinde, cadde ve sokaklarında temizlik, ilaçlama ve gül kokusu çalışmalarımız devam ediyor. Şehrimiz bayram süresince gül kokacak inşallah. Rabbim yapacağımız ibadetleri kabul etsin. Rabbim nice güzel günlerde, bayramlarda buluşmayı nasip etsin” dedi.