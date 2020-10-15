banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Tayland'da acil durum ilan edildi
Tayland'da acil durum ilan edildi
Yüksek kolesterolünüz varsa dikkat!
Yüksek kolesterolünüz varsa dikkat!
Bu para diğerlerinden çok farklı
Bu para diğerlerinden çok farklı
Meteoroloji'den yağmur uyarısı!
Meteoroloji'den yağmur uyarısı!

Tokat’ta 24 yıllık asfalt yol yenileniyor

TOKAT'TA 24 YIL ÖNCE ASFALTLANAN YOL YIPRANMASI NEDENİYLE YENİLENİYOR.

TOKAT 15.10.2020, 12:05
1
Tokat’ta 24 yıllık asfalt yol yenileniyor

Tokat’ta 24 yıl önce asfaltlanan yol yıpranması nedeniyle yenileniyor.

Tokat şehir merkezinden geçen 7 kilometrelik yolun yıpranması, bozulması nedeniyle asfaltlama çalışması başlatıldı. Gaziosmanpaşa Bulvarı ile Geyras Mahallesi arasında kalan şehrin ana güzergahında başlatılan çalışmaları Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu yerinde inceledi. Gaziosmanpaşa Bulvarının 1996 yılında karayolları bölge müdürlüğü tarafından asfaltlandığını belirten Başkan Eroğlu, “Son bir kaç yıldır asfaltımızda bozulmalar başlamıştı. Ulaştırma Bakanımızın 3 ay önce Tokat ziyaretlerinde kendisinde yolun asfaltlanması için ricada bulunmuştuk. Sağolsun Sayın Bakanımız da çok kısa sürede bu isteğimize cevap verdi. Hıdırlık köprüsünden çevre yolu girişine kadar bu yolumuzu yeniliyoruz. Bu da yaklaşık 6 kilometredir. Havalar müsade ettiği sürece tamamını yapacağız" dedi.

Başkan Eroğlu, yaklaşık 4 milyona mal olacak yolun yapılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Yorumlar (0)
banner378
24°
az bulutlu
Namaz Vakti 15 Ekim 2020
İmsak 05:44
Güneş 07:09
Öğle 12:55
İkindi 15:59
Akşam 18:31
Yatsı 19:50
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 10
2. Fenerbahçe 4 8
3. Karagümrük 4 7
4. Galatasaray 4 7
5. Erzurumspor 4 7
6. Antalyaspor 4 7
7. Hatayspor 4 7
8. Göztepe 4 6
9. Kasımpaşa 4 6
10. Kayserispor 4 6
11. Konyaspor 3 5
12. Trabzonspor 4 5
13. Sivasspor 3 4
14. Gençlerbirliği 3 4
15. Beşiktaş 4 4
16. Malatyaspor 4 4
17. Gaziantep FK 4 3
18. Çaykur Rizespor 4 2
19. Denizlispor 4 2
20. Ankaragücü 3 1
21. Başakşehir 4 1
Takımlar O P
1. İstanbulspor 4 9
2. Altınordu 4 9
3. Tuzlaspor 4 8
4. Adana Demirspor 4 8
5. Samsunspor 4 8
6. Altay 4 7
7. Ankara Keçiörengücü 4 7
8. Giresunspor 4 7
9. Adanaspor 4 6
10. Balıkesirspor 4 6
11. Akhisar Bld.Spor 4 4
12. Bursaspor 4 4
13. Bandırmaspor 4 4
14. Ümraniye 4 4
15. Ankaraspor 4 3
16. Eskişehirspor 4 2
17. Boluspor 4 1
18. Menemen Belediyespor 4 1
Takımlar O P
1. Everton 4 12
2. Aston Villa 3 9
3. Leicester City 4 9
4. Arsenal 4 9
5. Liverpool 4 9
6. Tottenham 4 7
7. Chelsea 4 7
8. Leeds United 4 7
9. Newcastle 4 7
10. West Ham 4 6
11. Southampton 4 6
12. Crystal Palace 4 6
13. Wolverhampton 4 6
14. Man City 3 4
15. Brighton 4 3
16. M. United 3 3
17. West Bromwich 4 1
18. Burnley 3 0
19. Sheffield United 4 0
20. Fulham 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Real Betis 5 9
3. Real Sociedad 5 8
4. Villarreal 5 8
5. Barcelona 3 7
6. Sevilla 3 7
7. Getafe 4 7
8. Valencia 5 7
9. Cádiz 5 7
10. Granada 4 7
11. Osasuna 4 6
12. Atletico Madrid 3 5
13. Celta de Vigo 5 5
14. Eibar 5 4
15. Huesca 5 4
16. Elche 3 4
17. Deportivo Alaves 5 4
18. Levante 4 3
19. Athletic Bilbao 4 3
20. Real Valladolid 5 2