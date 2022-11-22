Tokat’ta 224 Bin 800 adet boş makaron ele geçirildi

Tokat’ta 224 Bin 800 boş makaron ele geçirildi.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Zile İlçe Merkezinde 2 şahsın işyerinde yasadışı sigara imalatı, bandrolsüz tütün ve doldurulmuş makaron satışı yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Harekete geçen Jandarma ekipleri şahısların ilçe merkezinde ki iki ayrı işyerine operasyon düzenledi. Operasyonda piyasa değeri yaklaşık 300 bin TL olan; 224 Bin 800 adet boş makaron, 23 Bin 220 adet doldurulmuş kaçak sigara, 163 Bin 570 kg kaçak tütün ve 1 adet elektrikli sigara doldurma makinası ele geçirildi. Olayla ilgili inceleme başlatılırken Y.E. ve K.U isimli şahısları gözaltına aldı.