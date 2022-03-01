Tokat’ta, 21 günde 3 bin 126 doz Turkovac aşısı uygulandı.

Tokat İl Sağlık Müdürü Öner Nergiz, Turkovac, Sinovac ve Biontech aşılarıyla bağışıklama çalışmaları devam etmekte olduğunu söyledi. Korona virüse karşı aşı çalışmalarının tüm sağlık kuruluşlarında (tüm hastaneler, aile sağlığı merkezleri) yapılmakta olduğunu belirten Nergiz, “Yerli ve milli aşımız Turkovac aşısı tüm devlet hastanelerimizde uygulanmaktadır. 7 Şubat tarihinden bugüne kadar 3 bin 126 doz Turkovac aşısı uygulanmıştır. İlimizde Turkovac, Sinovac ve Biontech olmak üzere toplam 1 milyon 96 bin 277 doz aşı yapılmıştır. Pandemi ile mücadelede en etkili yöntem olan bağışıklama; salgının kontrol altına alınması, yayılımının önlenmesi , mortalite ve morbidite (ölüm ve sekel bırakma) oranının düşürülmesi açısından büyük önem arz etmektedir. Aşı önceliği bulunan vatandaşlarımız tercih ettiği aşıyı, ilgili sağlık kuruluşlarından randevu/randevusuz olarak yaptırabilmektedir” diye konuştu.