banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Dizel benzini geçti... Motorine bir zam daha geldi!
Dizel benzini geçti... Motorine bir zam daha geldi!
2022 vergileri belli oldu: Kim ne kadar vergi ödeyecek?
2022 vergileri belli oldu: Kim ne kadar vergi ödeyecek?
Yeni MacBook Pro tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatı!
Yeni MacBook Pro tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatı!
Meteorolojiden yağış uyarısı
Meteorolojiden yağış uyarısı

Tokatlı okçular ödülle döndü

Tokat Gaziosmanpaşa Geleneksel Osmanlı Atlı Okçuluk Spor Kulübü okçuları Adana’dan ödül ile döndü.

TOKAT 19.10.2021, 10:13
Tokatlı okçular ödülle döndü

Tokat Gaziosmanpaşa Geleneksel Osmanlı Atlı Okçuluk Spor Kulübü okçuları Adana’dan ödül ile döndü.

Adana’nın Karataş ilçesinde Geleneksel Türk Okçuluğu 1.Uluslararası Ruz-i Kasım koşusu yapıldı. 500’e yakın sporcunun katıldığı yarışmalarda Gaziosmanpaşa Osmanlı Atlı Okçuluk Kulübü sporcuları minikler karma puta atışı kategorisinde Süleyman Siler (14) 1’inci oldu. Büyük takımlar kategorisinde takım halinde 3’üncü, büyük kadınlar parkur kategorisinde Semiha Sema Yılmaz 4’üncü, minikler puta atışı kategorisinde Nehir Usluer (8) 4’üncü oldu. Büyük takımlar kategorisinde yarışan Fatih Çağrı Demir, müsabakalarda takım halinde güzel sonuçlar aldıklarını ifade ederek “İlerleyen yarışmalarda daha büyük başarılar kazanmak için çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz. Tokat’ımıza daha güzel ve büyük ödüller kazandırmak hedefindeyiz. Bizlere destek olan herkese teşekkür ederiz” dedi.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 9 21
2. Hatayspor 9 19
3. Fenerbahçe 9 19
4. Beşiktaş 9 17
5. Karagümrük 9 17
6. Galatasaray 9 17
7. Alanyaspor 9 17
8. Altay 9 15
9. Konyaspor 9 14
10. Adana Demirspor 9 12
11. Kayserispor 9 11
12. Gaziantep FK 9 11
13. Sivasspor 9 10
14. Başakşehir 9 9
15. Antalyaspor 9 9
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 9 9
17. Göztepe 9 8
18. Giresunspor 9 8
19. Kasımpaşa 9 6
20. Rizespor 9 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 21
2. Ankaragücü 9 21
3. Erzurumspor 9 18
4. Eyüpspor 9 17
5. Kocaelispor 8 16
6. Bandırmaspor 9 15
7. Tuzlaspor 8 14
8. Samsunspor 8 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Menemenspor 9 11
11. İstanbulspor 8 10
12. Denizlispor 9 10
13. Altınordu 9 10
14. Adanaspor 9 9
15. Manisa FK 9 9
16. Boluspor 8 8
17. Bursaspor 8 8
18. Balıkesirspor 8 6
19. Ankara Keçiörengücü 8 4
Takımlar O P
1. Chelsea 8 19
2. Liverpool 8 18
3. Man City 8 17
4. Brighton 8 15
5. Tottenham 8 15
6. M. United 8 14
7. West Ham 8 14
8. Everton 8 14
9. Brentford 8 12
10. Wolverhampton 8 12
11. Leicester City 8 11
12. Arsenal 8 11
13. Aston Villa 8 10
14. Crystal Palace 8 8
15. Southampton 8 7
16. Watford 8 7
17. Leeds United 8 6
18. Burnley 8 3
19. Newcastle 8 3
20. Norwich City 8 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Real Madrid 8 17
3. Sevilla 8 17
4. Atletico Madrid 8 17
5. Osasuna 9 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Barcelona 8 15
8. Real Betis 9 15
9. Athletic Bilbao 8 13
10. Valencia 9 12
11. Espanyol 9 12
12. Villarreal 8 11
13. Mallorca 9 11
14. Elche 9 9
15. Celta de Vigo 9 7
16. Cádiz 9 7
17. Granada 8 6
18. Levante 9 5
19. Deportivo Alaves 8 3
20. Getafe 9 2