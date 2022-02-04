Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Tokat’ın nüfusu 4 bin 706 kişi arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 yılı nüfus verilerini il, ilçe, belde ve köy bazında açıkladı. Buna göre, Tokat’ın nüfusu 4 bin 706 kişi artarak 602 bin 567 oldu. Merkez ilçe nüfusu yüzde 7,4 artarak 204 bin 907 olurken, Erbaa en fazla ilçe nüfusuna sahip ilçe olma unvanını korudu. TÜİK’in 2021 yılı verilerine göre, Erbaa’nın nüfusu 99 bin 815, Turhal’ın nüfusu 78 bin 294, Niksar’ın nüfusu 63 bin 486, Zile’nin nüfusu 53 bin 549, Reşadiye’nin nüfusu 35 bin 304, Almus’un nüfusu 23 bin 868, Pazar’ın nüfusu 12 bin 937, Yeşilyurt’un nüfusu 8 bin 478, Artova’nın nüfusu 7 bin 681, Başçiftlik’in nüfusu 7 bin 479, Sulusaray’ın nüfusu 6 bin 769 oldu.