Tokat’a 150 yataklı ek hastane

Tokat’ta, 150 yataklı hastane binası için yüklenici firmaya yer teslimi yapıldı.

Tokat Devlet Hastanesinde yaşanan hasta yoğunluğu nedeni ile ek bina yapılması için çalışma başlatıldı. Devlet Hastanesi yanına yapılacak olan ek binada acil sağlık hizmetleri, poliklinikler ve kadın doğum ve çocuk servisi yer alacak. Yaklaşık 20 dönüm arsa üzerinde 35 bin metre kapalı alan yapılacak hastane binasının yaşanan yoğunluğu hafifletmesi bekleniyor.

İl Sağlık Müdür Dr. Öner Nergiz nezaretinde Sağlık Bakanlığı Yatırımlar Genel Müdürlüğü mühendis ve mimarları tarafından yüklenici firmaya yer teslimi yapıldı.