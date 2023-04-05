Tokat Valisinden çocukların yüzünü güldüren hareket

Almus’ta çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunan Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, şehir içinde yolunu kesen çocuklarla bir süre sohbet ederek, onlara unutamayacakları bir anı yaşattı.

Almus Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan ile ilçede devam eden eğitim ve spor yatırımlarını yerinde gören Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, daha sonra ilçede misafir edilen depremzede aileleri ziyaret etti. İlçe temasları sırasında oyun oynayan 5. sınıf öğrencileri, vali Hatipoğlu’nun aracıyla geçtiği sırada önüne çıkarak el kaldırdılar. Vali Numan Hatipoğlu ise aracını durdurarak çocukların yanına gitti. Çocuklarla bir süre sohbet eden Vali Hatipoğlu, onlara kitap hediye etti. Küçük Mehmet’in büyüyünce Vali olmak istediğini söylemesi üzerine Vali Hatipoğlu, makam aracına aldığı çocuklara Almus şehir turu attırdı. Vali Hatipoğlu, çocuklara bol bol kitap okumalarını tavsiye ederek başarılı bir hayat diledi. Makam aracı ile attıkları turdan dolayı mutluluklarını dile getiren çocuklar ise Vali Hatipoğlu’na teşekkür ettiler.