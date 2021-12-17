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Tokat Ülkü Ocaklarında görev değişimi
Tokat Ülkü Ocakları Başkanlığına Oğuzhan Yay atandı.
TOKAT 17.12.2021, 14:08
Tokat Ülkü Ocakları Başkanlığına Oğuzhan Yay atandı.
Ülkü Ocakları Genel Merkezi tarafından yapılan atama ile Oğuzhan Yay, görevini Nurullah Kaya’dan devraldı. Başkan Yay, duygularını dille getirerek, “Gönlünü bu davaya adamış, davamız için her türlü fedakarlığı yapan tüm camiamıza saygılarımı sunuyorum. Emanet aldığımız bu bayrağın ne kadar kıymetli ve ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Bu davaya hizmet etmeye, bu dava için çalışmaya devam edeceğim" dedi.