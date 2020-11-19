banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Faiz kararı sonrası dolar sert düştü
Faiz kararı sonrası dolar sert düştü
Alaattin Çakıcı hakkında soruşturma başlatıldı
Alaattin Çakıcı hakkında soruşturma başlatıldı
AYM Başkanı Arslan'a korona virüs karantinası
AYM Başkanı Arslan'a korona virüs karantinası
Marmara'da fırtına uyarısı
Marmara'da fırtına uyarısı

Tokat-Sivas kara yolunda patlatma

Tokat-Sivas kara yolunda devam eden yol genişletme çalışmalarında dinamitle patlatma yapıldı.

TOKAT 19.11.2020, 15:56
2
Tokat-Sivas kara yolunda patlatma

Tokat-Sivas kara yolunda devam eden yol genişletme çalışmalarında dinamitle patlatma yapıldı.

Tokat-Sivas karayolu Kızıliniş mevkiinde Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan yol genişletme çalışmaları devam ediyor. Kızıliniş rampasında bulunan 9 kilometrelik bölümde yolda düzeltme ve iyileştirme çalışmaları kapsamında virajlı yollar kaldırılıyor. Kayalık alanda yapılan çalışmalarda ise zaman zaman dinamit kullanılıyor. Yol trafiğe kapatılarak güvenlik önlemleri alındıktan sonra patlama işlemi gerçekleştiriliyor. Ekipler tarafından patlatmanın yapıldığı o anlar ise kameralara yansıdı. Patlamanın etkisi ile kaya parçaları yola saçılırken, yoğun toz bulutu çevreyi kapladı. Yolu kapatan kaya parçalarını iş makineleri ile temizledikten sonra yol trafiğe tekrar açıldı.
Yorumlar (0)
banner417
banner388
12°
parçalı bulutlu
banner378