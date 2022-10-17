Tokat sempozyumunda 159 bildiri sunuldu

Tokat’ta 222 bilim insanının katılımı ile düzenlenen sempozyumunda 159 bildiri sunuldu.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ev sahipliğinde Tokat Valiliği ve Tokat Belediyesi işbirliğinde düzenlenen 5. Tokat Sempozyumu kapanış oturumu ile son buldu. Sempozyum süresince 43 oturum halinde 159 bildiri sunuldu. 3 gün süren sempozyumda sunulan bildirilerin tam metinlerinin editöryal süreç sonrası kitaplaştırılacağı kaydedildi.

Sempozyumun kapanış programda konuşma yapa TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin, 222 bilim insanının sunduğu bildirilerle 3 gün süren sempozyumun başarılı bir şekilde gerçekleştiğini belirtti. Tokat sempozyumun geleceğe ışık tutacağını ifade eden Rektör Şahin, toplamda 159 tebliğ sunulduğunu ifade etti. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ise sempozyumun amacının tarihi mirası tespit etmek, oraya çıkarmak ve bugünlere taşımak olduğunu belirterek, "Sempozyumun bir diğer amacı ise şehirsel anlamda var olan sıkıntıları geçmişe dayanarak ortaya çıkarmak ve çözümlemeler yapmak, bir gelecek tasavvurunda bulunmak için geçmişten ilham almak" diye konuştu.

Son olarak kürsüye gelen Tokat Valisi Numan Hatipoğlu ise sempozyuma dikkat çekerek, "Tarih ve kültür çalışmalarıyla birlikte aslında biz geleceği inşa ediyoruz. Yapılan çalışmaların tamamı bunlar. Tokat tarihimiz açısından son derece önemli ve muazzam birikime sahip bir şehir" ifadelerini kullandı.