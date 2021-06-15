Tokat, Şehir Parkına kavuşuyor

Tokat’ta, Devlet Su İşleri 72. Şube Müdürlüğü’nden Tokat Belediyeye tahsisi gerçekleşen alanda “Şehir Parkı” çalışması başlatıldı.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, teknik ekibi ile birlikte şehir parkı çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Eroğlu, Tokat’ın geleceğine yatırım yaptıklarını kaydetti. Yeşil alanları arttırarak, insanları doğayla buluşturmaya gayret ettiklerini ifade eden Başkan Eroğlu, “Tokat’ın Gaziosmanpaşa Bulvarı’na açılan kapısı olan bölgede çok fazla yeşil alan bulunuyor. Oluşturacak şehir parkı içerisinde ise bisiklet yolları, yürüyüş yolları, parklar, kamelyalar, kafeteryalar, hanımlar lokali, botanik park ve hayvanat bahçesini anımsatacak hayvan figürleri ile süslenmiş çocuk parkları, çocuk oyun alanları gibi birçok eklenti Tokatlılarla buluşturulacak. Bu bölgeyi yeşili ve ağaçları muhafaza edecek doğal bir park haline getireceğiz. Bu parkta vatandaşlarımızın güzel vakitler geçirmesi en büyük temennimiz” diye konuştu