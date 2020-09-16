Tokat, mermer rezervi ile Türkiye’de 5. sırada
TOKAT VALİSİ DR. OZAN BALCI, MERMER YATAKLARI AÇISINDAN ZENGİN REZERVLERE SAHİP; TOKAT ZİLE DEREBAŞI VE KENVANSARAY BÖLGELERİ İLE TURHAL HASANLI BÖLGESİNDE BULUNAN MERMER OCAKLARDA İNCELEME BULUNARAK YETKİLİLERDEN BİLGİLER ALDI.
Tokat 5 milyar 162 milyon metreküp doğal taş rezervi ile Türkiye’de ilk 5’te yer alıyor.
Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı, mermer yatakları açısından zengin rezervlere sahip olan Tokat’ın Zile ilçesi Derebaşı ve Kenvansaray bölgeleri ile Turhal’ın ilçesi Hasanlı bölgesinde bulunan mermer ocaklarda inceleme bulunarak yetkililerden bilgiler aldı. Tokat mermeri önemli bir marka olduğunu ifade eden Vali Balcı, “Dünya mermer rezervinin yaklaşık yüzde 40’lık kısmı Türkiye’de. Tokat sahip olduğu 5 milyar 162 milyon metreküp doğal taş rezervi ile Türkiye’de ilk 5’te” dedi.
Mermerin büyük bir kısmı ihraç ediliyor
Vali Balcı, Tokat’ta zengin bir mermer rezervinin bulunmasından ve işletmelerin büyük bir kısmının ihracata dayalı üretim yapmalarından büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, “Ekonomiye, üretime ve istihdama katkı sağlayan madenciliğe ve yatırımcıya desteğimiz tam ”diye konuştu.
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