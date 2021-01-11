Tokat, masallarla tanıtılacak

Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı, Tokat’ın gelenek ve göreneklerinin tarihi ve kültürel bölgelerinin masal kahramanları aracılığıyla dünyaya tanıtımının amaçlandığını söyledi.

Tokat Valiliği tarafından çalışmaları tamamlanan ’Zümrüd-ü Anka’nın Kanatlarında Tokat Masalları’ projesi kapsamında hazırlanan masallar, çocuklarla ve masal severlerle buluştu. Masalcılar Tokat’ın tarihi, doğal ve turistik mekanlarına ait 13 masal derledi. Ayrıca masallarla Tokat’ı gezebilmek için bir masal haritası hazırlandı. Hazırlanan masallar mekanların girişlerine uygulanacak karekod teknolojisi ile telefonlarla da anında dinlenebilecek.

Projeye ilişkin bilgi veren Vali Dr. Ozan Balcı, masalların toplumun bütününü oluşturan önemli unsurlardan biri olduğunu söyledi. Masalların kültürel öneminden yola çıkılarak projenin hayata geçirildiğini ifade eden Vali Balcı, Tokat’ın tarihi, doğal ve turistik bölgelerinde geçen masalları ve bu masalların kahramanlarını ortaya çıkarmak adına ciddi bir çalışma yürütüldüğünü aktardı.

Tokat’ın gelenek ve göreneklerinin, masal kahramanları aracılığıyla dünyaya tanıtımının amaçlandığını belirten Vali Balcı, "Tokat üstü açık bir hazine gibi, tabiri caizse keşfedilememiş bir cennet gibi. Müthiş bir tarihi ve doğası var, insan malzemesi çok kıymetli. Bu coğrafyadaki 900 yıllık medeniyeti turizm çalışmalarının yanı sıra masallarla da anlatarak tanıtmak istedik. Aynı zamanda ülkemizin ve dünyanın geçtiği bu zor dönemde Tokat’ı gezmek isteyen herkese farklı bir alternatif sunabilmeyi arzuladık" diye konuştu.