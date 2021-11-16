Tokat kirazı değer kazanacak

Tokat kirazına değer katacak projenin temeli atıldı.

Tokat Valiliği koordinesinde Akyamaç Köyünde kiraz paketleme tesisi ve soğuk hava deposu tesis temel atma töreni düzenlendi. Törende konuşma yapan Vali Dr. Ozan Balcı, tesisten Akyamaç, Kömeç, Kemalpaşa, Yayladalı ve Kocacık köylerinin faydalanarak çiftçiye çok büyük katkı sağlayacağını söyledi. Yaklaşık 10 milyonluk yatırımla tesisin Tokat’a kazandıracağını ifade eden Balcı, “Biz tarımın, çiftçinin ve üreticinin dostuyuz. Onların zenginleşmesinden büyük mutluluk duyuyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Tokat’ın 7 ovası 3 nehri ile bir tarım kenti olduğuna işaret eden Vali Balcı, “Tokat’ta cevizden seracılığa, çilekten kaba yem bitkilerine kadar çok güzel işler yapıldı. Ama bu yetmez şu an 10 milyon 70 bin meyve fidanı yetiştiriyoruz. Badem, ceviz, kiraz, şeftali, alıç, hünnap, kuşburnu, kızılcık olmak üzere. Bizim tüm Türkiye’yi besleyecek ovalarımız, topraklarımız var” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardında tesisin temeli dualarla atıldı.