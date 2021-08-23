Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi yerini korudu

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi fizik dalında 301-400 bandında yer alarak dünyanın önde gelen üniversiteleri arasındaki yerini korudu.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada Shanghai Ranking 2021 alan bazlı dünya sıralaması ile ilgili bilgilere yer verildi. Açıklamada Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinin fizik dalında 301-400 bandında yer alarak bu branşta dünyanın önde gelen üniversiteleri arasındaki yerini koruduğu belirtilerek, “93 ülkeden 4000’den fazla yükseköğrenim kurumu ve araştırma merkezinin değerlendirildiği GRAS (Global Ranking of Academic Subjects) sıralamasında üniversitemiz fizik dalında 5 yıl üst üste yer alma başarısı gösterdi. GRAS 2021 sonuçları, araştırma çıktıları, araştırma etkisi, uluslararası işbirliği ve araştırma kalitesi, akademik mükemmellik anketi gibi göstergeler üzerinden değerlendirildi. Bu başarıda emeği geçen çalışma arkadaşlarımızı tebrik ederiz” şeklindeki ifadelere yer verildi.