Tokat Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İncesoyluer, son yolculuğuna uğurlandı

Tokat Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cemal İncesoyluer, düzenlenen cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım servisinde şeker hastalığına bağlı bir süredir tedavi gören Tokat Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cemal İncesoyluer hayatını kaybetti. Hastane morgundan alınan İncesoyluer’in cenazesi Tokat Gazeteciler Cemiyeti önüne getirildi. Yapılan konuşma ve okunan duaların ardından İnceoyluer’in tabutunun üzerine çiçekler bırakıldı. Alipaşa Camisinde ikindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazına Tokat protokolü, basın mensupları ile çok sayıda vatandaş katıldı. İncesoyluer’in cenazesi Erenler Mezarlığında toprağa verildi.

Tokat Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı İncesoyluer, ulusal ve yerel birçok basın kuruluşunda görev yaptı. İncesoyluer, evli ve 3 çocuk babası idi.