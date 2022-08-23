Tokat Gastronomi Festivali için gün sayıyor

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat’ta düzenledikleri Esnaf Şenliğinin ardından 27-30 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirecekleri Tokat Gastronomi Festivali hakkında açıklamalarda bulundu.

Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Esnaf Şenliği çerçevesinde gerçekleştirilen etkinliklerle Tokatlıları buluşturduklarını, etkinliklere Tokatlıların gösterdiği ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirirken Tokat Gastronomi Festivali ile birlikte etkinliklerin devam edeceğini duyurdu. Başkan Eroğlu “Tokat Şehir Parkımızın Ak Parti Başkanvekilimiz Sayın Kurtulmuş’un katıldığı açılışının ardından Esnaf Şenliğimizi başlattık. Etkinliklerimize ara vermeden devam ediyor, hazırlıklarını tamamladığımız Tokat Mutfağını dünyaya açacak Tokat Gastronomi Festivali için gün sayıyoruz” dedi.

Tokat’ın ikliminde yetişen ürünlerle birlikte tarih boyunca birçok uygarlığa ev sahipliği yaptığı için zengin bir mutfak kültürüne sahip olduğuna dikkat çeken Başkan Eroğlu “ Tokat’ın yemekleri sadece içeriği ve hazırlanışı ile değil, sunumu ile de farklı bir kültür. Yemek kültürümüzü birbirinden güzel lezzetleri misafirlerimize sunacağız. Tokat’ımız ülkemizin en çok tarihi esere sahip şehirlerinden biri. Tarihi zenginliklerimizin yanında şehrimize gelecek misafirlerimiz için Tokat’ın lezzetleri de çok önemli marka değerlerimiz. Bu festival bu zenginliklerimizi ülkemize ve bütün dünyaya tanıtmak için güzel bir adım olacak” dedi.

Şehirde altı farklı noktada etkinlikler düzenlenecek

Tokat Gastronomi Festivalinin dört gün boyunca şehrin altı noktasında kurulacak platformlarda farklı etkinliklerle devam edeceğini söyleyen Başkan Eroğlu “Tokat Belediyemizin ev sahipliğinde ve Ak Parti Grup Başkanvekilimiz Tokat Milletvekilimiz Sayın Özlem Zengin’in çok değerli katkılarıyla hazırlandığımız festivalimizde Yeşilırmak kenarında Kanal Tokat alanında 8 mutfakta yemeğin üstatları çok değerli sunumlar yapacak. Tokat’ımızın eşsiz lezzetleri Tokat Kebabı, Tokat Tava, Keşkek, Bat, Etli Dolma, Hamur Tatlıları, Tokat Çöreği, Katmeri gibi lezzetlerin hazırlanması ile ilgili yarışmalar gerçekleştireceğiz” dedi.

Tokat, festivalde Emine Erdoğan ve dört bakanı misafir edecek

Tokat Gastronomi Festivali’nin ata tohumu ve tüketimde sıfır atık projesine de dikkat çeken bir etkinlik olacağını dile getiren Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu “ Festivalimizde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın değerli eşleri Emine Erdoğan Hanımefendi’yi ağırlayacak olmanın da mutluluğunu yaşıyoruz. Tarladan sofraya kadar Tokat’ın ürünlerinin hazırlanışı ile ilgili sunumlar gerçekleştirirken himayelerinde gerçekleşen sıfır atık projesinin çerçevesinde tüketimde sıfır atığın önemine dikkat çeken bir etkinlik düzenleyeceğiz” dedi.

Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu festivale Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati’nin katılım sağlayacaklarını bildirmelerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Eroğlu “Yüze yakın sayıda ulusal basın mensubu, ülke çapında ünlü gurmeler, sosyal medya fenomenleri dört gün boyunca devam edecek festivalimizi takip ederek dünyayla paylaşacaklar. Katkı sağlayacak bütün misafirlerimize, Tokatlı kardeşlerimize ve festivalin hazırlanmasında emeği geçen herkese Tokat’ımız ve aziz Tokatlı hemşerilerimiz adına teşekkür ediyorum. Tokatlı hemşerilerimizi, ilçelerimizdeki hemşerilerimizi ve ülkemizin dört bir yanından değerli vatandaşlarımızı festivalimize davet ediyorum” diyerek açıklamalarını noktaladı.