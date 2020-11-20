Tokat Belediyesinden esnaflara kira indirimi

Tokat Belediyesi Meclisi tarafından alınan kararla pandemi sürecinde zor günler geçiren esnaflara kira indirimi yapıldı.

Tokat Belediyesi Sosyal Tesisleri’nde Belediye Meclisi, pandemi sürecinde aldığı kararlarla ilgili basın açıklaması yaptı. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu başkanlığında esnaf odaları temsilcilerinin katılımı ile düzenlenen toplantıda alınan kararlar dile getirildi. Başkan Eroğlu, korona virüs kapsamında işleri aksayan esnafa destek olmak amacıyla kira indirimi yapıldığını söyledi. Belediyeye ait iş yerlerinde yapılan indirimle ilgili Eroğlu, “Sizler belediyemizin kiracısı olan insanlarsınız, özel hak otobüsçülerimizin, Çekenli İş Merkezi’nde faaliyet gösteren kooperatiflerimizin, terminalimizdeki seyahat acentelerimizin bizlere aylık ödediği kiralar var. Bunun yanında çıkış ücretleri adı altında kanuni bir şekilde alınan her şehir içi otobüsümüzden, Çekenli İş Merkezimizdeki esnafımızdan almış olduğumuz çıkış ücretleri var. Biz iki başlık altında hem kiralarda hem de çıkış ücretlerinde sizlere fayda sağlayacak çalışmalar yaptık. Örneğin 11 nolu kooperatifimiz ocak ayından başlamak üzere 6 aylık süre boyunca almış olduğumuz kira ücretlerinde yüzde 50 indirim yaptık. 3 nolu kooperatifimizde ise 4 aylık zaman dilimi içerisinde aynı yüzde 50 oranda indirimli bir şekilde kiramızı almış olacağız. Terminal kiralarımızda ise 5 aylık süre içerisinde yine yüzde 50 oranda indirimli bir şekilde kiramızı almış olacağız, çıkış ücretlerimizi de terminalden çıkan otobüslerimizden yüzde 50 indirimli alacağız” ifadelerini kullandı.

Başkan Eroğlu, esnafa yönelik yapılan desteğin Tokat Belediyesine 1 milyonu aşkın bir maliyeti olacağını belirterek, “Böyle bir katkıyı esnafımıza, kooperatifimize sağlamış olacağız. Esnaflarımız için daha ne gibi çalışmalar yapabiliriz bunları oturup konuşacağız, istişare yapacağız. Kafeler, lokantalarla ilgili de hükümetimizin de açıklamaları olabilir, bunları takip edeceğiz. Yerelde biz belediye olarak böyle bir çalışmayı uygun gördük. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.